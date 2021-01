Und weil ihm ein Break zum Sieg gelang, hat nun auch Benchetrit keine Chance mehr, zu den Australian Open zu kommen. Hätte er seinen Aufschlag zum 4:5 durchgebracht, wäre das Match zu seinen Gunsten abgebrochen worden - und der Marokkaner wäre in der zweiten Runde gewesen.

11/01/2021 AM 11:15

Das Qualifikationsturnier, so viel muss noch erwähnt werden, findet aufgrund der strengen Hygieneregeln in Australien in der katarischen Hauptstadt Doha statt. Und dort scheint es mit dem Testen der Spieler nicht sonderlich gut zu klappen.