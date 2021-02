Rafael Nadal hat sich bei den Australian Open auch von einer üblen Geste einer Zuschauerin nicht beirren lassen und die dritte Runde erreicht. Der an Zwei gesetzte Spanier bezwang den US-amerikanischen Qualifikanten Michael Mmoh 6:1, 6:4, 6:2 . Kurz vor Ende des zweiten Satzes hatte eine offenbar alkoholisierte Zuschauerin ihm den Mittelfinger gezeigt und musste daraufhin entfernt werden.

Nach 1:47 Stunde verwandelte Rafael Nadal seinen Matchball. Michal Mmoh gönnte der 34-Jährige keine einzige Breakchance.Beim Aufschlag waren Nadal seine Rückenbeschwerden, die ihn an einer Teilnahme am ATP Cup gehindert hatten, nur noch leicht zu spüren.

Daniil Medvedev gewinnt an seinem 25. Geburtstag seine Partie gegen den Spanier Roberto Carballes Baena deutlich in drei Sätzen mit 2:6, 5:7 und 1:6.

Der Russe, der zu den Topfavoriten zählt, setzt sich 1:44 Stunden gegen den Spanier durch und steht souverän in der dritten Runde und bekommt es am Freitag mit dem Weltranglistenvierte mit Mikael Ymer zu tun.

Medvedev zweifelt Hawk-Eye-System an: "Das Netz hat sich nicht bewegt"

Salvatore Caruso und Fabio Fognini lieferten sich nach ihrem Fünfsatzduell in der 2. Runde über fast vier Stunden der Australian Open ein heftiges Wortgefecht. Caruso, der die Partie mit 4:6, 6:2, 2:6, 6:3 und 6:7 (12:14) auf dramatische Art verlor, fühlte sich von seinem italienischen Landsmann nicht respektiert.

Am Netz gerieten die beiden Profis lieferten sich schließlich verbal aneinander, die Emotionen kochten mächtig hoch.

Riesenzoff nach Fünfsatzmarathon: Caruso geht Fognini an

Der Australier Alex de Minaur setzte sich gegen Pablo Cuevas in drei Sätzen mit 6:3, 6:3. 7:5 durch. Der Italiener Matteo Berrettini schlug den Tschechen Tomas Machac in vier Sätzen mit 6:2, 6:2, 4:6, 6:3 und steht ebenfalls in der dritten Runde.