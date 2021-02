Jennifer Brady (USA/Nr. 22) dominierte im ersten Durchgang das Geschehen und lag schnell 2:0 in Front. Karolina Muchova (Tschechien/Nr. 25) breakte sich zwar zurück, bei 4:5 durchbrach die US-Amerikanerin ihren Aufschlag aber ein weiteres Mal und holte sich Satz eins.

Die durch muskuläre Probleme im Rumpf gehandicapte Tschechin fightete sich aber wie schon in den Runden zuvor in die Partie, ging im zweiten Satz 2:0 in Führung und hielt diese auch bis Satzende (6:3).