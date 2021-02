Bei den Australian Open in Melbourne steht das Finale der Damen auf dem Programm. Spielbeginn ist am Samstag, 20. Februar, um 09:30 Uhr MEZ .

05/02/2021 AM 19:15

Osaka könnte ihren vierten Erfolg bei einem Grand Slam Turnier einfahren. Bisher war sie zweimal bei den US Open in New York erfolgreich und im Januar 2019 auch bei den Australian Open.