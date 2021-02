Djokovic gewann am Sonntag in der vierten Runde gegen Milos Raonic [CAN/14] in vier Sätzen , sagte aber nach dem Match, dass er sich aufgrund seiner Verletzung aus dem Turnier zurückgezogen hätte, wenn es nicht ein Grand Slam gewesen wäre.

Serena-Coach Mouratoglou sprach auf einer Pressekonferenz in Melbourne über die Verletzungssituation von Djokovic: "Manchmal spielt Novak während der Matches ein bisschen mit den Gedanken des Gegners, wenn er in Schwierigkeiten ist, das hat er in der Vergangenheit schon oft gemacht. Wenn er am Boden liegt, tut er manchmal so, als würde er aufgeben, er ist nicht wirklich da und dann plötzlich, boom, spielt er wieder."