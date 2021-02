Nadal ist in Melbourne noch ohne Satzverlust; gegen Laslo Djere (6:3, 6:4, 6:1), den Qualifikanten Michael Mmoh (6:1, 6:4, 6:2) und Cameron Norrie (7:5, 6:2, 7:5) hatte sich der 35-Jährige in den ersten Runden keine Blöße gegeben und nur zwei Breaks kassiert.

Vor Nadal hatten bereits Daniil Medvedev (Russland/Nr. 4) und Andrey Rublev (Russland/Nr. 7) das Viertelfinale erreicht und damit die russischen Festspiele in Melbourne fortgesetzt.

Mit seinem zweiten Titel in Melbourne würde Nadal in der ewigen Grand-Slam-Rekordliste Federer (Schweiz/20 Siege) überholen.

Auch wäre er damit der erste Spieler in der Ära des Profitennis (seit 1968), der jedes der vier wichtigsten Turniere der Welt zweimal gewonnen hat. Federer fehlt wegen zweier Knie-Operationen seit über einem Jahr auf der Tour und peilt im März in Doha sein Comeback an.