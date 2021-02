Rund 45 Minuten später brüllte der Titelfavorit seine große Erleichterung in Richtung der nun verwaisten Ränge.

"Das ist definitiv einer der besondersten Siege in meinem Leben, egal, gegen welchen Gegner es ging und welche Runde es war", sagte Djokovic nach dem 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz : "Daran werde ich mich immer erinnern."

Djokovics Kampf mit seinem Körper und gegen das nächste rasche Aus bei einem Grand Slam - schon bei den US Open hatte er nach einer Disqualifikation im Achtelfinale verfrüht seine Koffer packen müssen - markierte den emotionalen Schlusspunkt eines ereignisreichen Tages rund um die Australian Open.

Den Veranstalter trifft die Maßnahme freilich nicht unvorbereitet. "Tennis Australia war in einer Position, in man wusste, dass das passieren kann, wenn Corona-Fälle auftreten", so Eurosport-Expertin Barbara Schett.