Auch Superstar und Titelverteidiger Novak Djokovic will in die nächste Runde. Der Serbe spielt gegen Taylor Fritz aus den USA. Ebenfalls im Einsatz ist Dominic Thiem, der auf Lokalmatador Nick Kyrgios trifft.

Wer schafft den Einzug in das Achtelfinale? Wir begleiten euch am 5. Tag im Liveticker.

Der Liveticker nimmt sich eine kurze Pause, bis ab 9 Uhr in der Night Session wieder richtige Kracher anstehen. Dominic Thiem bekommt es mit Lokalmatador Nick Kyrgios zu tun. Parallel dazu kommt es auch zum spannenden Duell der zwei jungen Kanadier Denis Shapovalov und Felix Auger-Aliassime. Später greift dann auch Topfavorit Novak Djokovic gegen Taylor Fritz (ab 10:30 Uhr) an.

Ebenfalls in der nächsten Runde steht Naomi Osaka, die nur Mitte des ersten Satzes kurz wackelte und sich am Ende recht deutlich gegen Petkovic-Bezwingerin Ons Jabeur durchsetzte.

Mannarino wehrt sich nochmal und will die Höchststrafe von 0:6 vermeiden. Nach einem guten Aufschlag und einem Zverev-Fehler holt er sich sein Aufschlagspiel. Das gibt nochmal Applaus von den Fans. Zverev hat beim ersten Punkt seines Services Glück mit der Netzkante. Mit zwei guten Aufschlägen holt er sich dann drei Matchbälle. Er legt noch ein Ass nach und darf sich über den Einzug ins Achtelfinale freuen. Eine wirklich sehr überzeugende Leistung von Zverev, der nur wenige kritische Situationen zuließ und diese dann souverän meisterte. Zverevs nächster Gegner wird in der laufenden Partie ermittelt. Dort steht es 7:6, 0:2 für Martínez Portero gegen Lajovic.

Zverev will nichts dem Zufall überlassen und spielt auf das nächste Break. Dann packt er einen sensationellen Schlag aus. Mannarino greift gut über die Rückhand an, doch Zverev kontert mit einem scharfen Slice knapp über die Netzkante und holt sich so die Breakbälle. Er nutzt den ersten von zwei und stellt auf 4:0. Bei eigenem Aufschlag gibt er sich erneut keine Blöße und marschiert nun mit großen Schritten auf das Achtelfinale zu.