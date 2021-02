In seinem 14. Achtelfinale in Melbourne - nur Roger Federer (18) hat mehr bestritten - trifft der 20-fache Grand-Slam-Sieger nun auf Fabio Fognini (Italien/Nr. 16), der den Lokalmatadoren Alex de Minaur (Australien/Nr. 21) überraschend klar 6:4, 6:3, 6:4 schlug .

"Er hat mich schon ein paar Mal geschlagen", sagte Nadal über das bevorstehende Duell am Montag mit dem Italiener (live bei Eurosport). In direkten Duellen führt der Spanier 12:4.

Mit seinem zweiten Titel in Melbourne würde Nadal in der ewigen Grand-Slam-Rekordliste Federer (Schweiz/20 Siege) überholen. Auch wäre er damit der erste Spieler in der Ära des Profitennis (seit 1968), der jedes der vier wichtigsten Turniere der Welt zweimal gewonnen hat. Federer fehlt wegen zweier Knie-Operationen seit über einem Jahr auf der Tour und peilt im März in Doha sein Comeback an.