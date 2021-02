"Mit sechs Spielern aus den Top 10 der Welt haben wir ein stärkeres Feld als jemals zuvor", so der Niederländer, der als Profi 1996 Wimbledon gewann.

16/02/2021 AM 18:55

Djokovic und Zverev schlagen Alarm: "Mehrheit will so nicht weitermachen"

Neben den Wildcard-Startern Zverev und Murray sowie Nadal sollen nach aktuellem Stand auch Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev und Matteo Berrettini in Rotterdam dabei sein.

Zverev wollte eigentlich erst Mitte März in Acapulco wieder eingreifen, nahm nun aber die Wildcard in Rotterdam an.