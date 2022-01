Kyrgios und Kokkinakis, die dem Wettbewerb mit ihren unterhaltsamen und emotionalen Auftritten eine ungeahnte Aufmerksamkeit beschert hatten, gewannen nur wenige Stunden nach dem Final-Sieg von Ashleigh Barty gegen Danielle Collins in der Damen-Konkurrenz den nächsten Titel für Australien.

Erstmals seit 1980 hatten im Doppel-Finale des Heim-Grand-Slams vier Australier den Titel unter sich ausgemacht.

Ad

Mit ihren unkonventionellen Auftritten hatten die beiden Freunde Kyrgios und Kokkinakis bei ihren Matches für grandiose Stimmung gesorgt.

Australian Open Medvedev auf schmalem Grat – wann gibt es Konsequenzen? VOR 16 STUNDEN

Auch der übertragende TV-Sender "Nine" berichtete von für Doppel-Verhältnisse außerordentlich hohen Einschaltquoten Down Under.

Wahnsinn! Kokkinakis/Kyrgios gewinnen Doppel-Titel mit Wildcard

Krygios und Kokkinakis genügen zwei Breaks zum Sieg

In beiden Sätzen genügten Kyrgios/Kokkinakis jeweils ein Break. Im ersten Satz nahmen sie Ebden beim Stand von 5:5 das Service ab, im zweiten Satz ebenfalls Ebden beim Stand von 3:3.

Ihrerseits ließen Kyrgios und Kokkinakis keine einzige Breakchance zu. Das letzte Aufschlagspiel auf dem Weg zum Titel servierte Kyrgios souverän durch und nach 95 Minuten verwandelte Kokkinakis mit einem Rückhandvolley den ersten Matchball.

Kyrgios lässt Zuschauer rauswerfen

Kurz vor Match-Ende gab es noch einmal Aufregung in der Rod Laver Arena. Weil ein Zuschauer in seine Aufschlagbewegung hineinrief, beschwerte sich Purcell beim Stand von 3:5 im zweiten Satz beim Stuhlschiedsrichter, der daraufhin alle Zuschauer zur Mäßigung aufforderte.

Krygios reichte das aber nicht, er verlangte den Rauswurf des "Störenfrieds". Unter dem Applaus der restlichen Zuschauer wurde er letztlich vom Sicherheitspersonal nach draußen begleitet.

Aufregung im Doppel-Finale! Kyrgios lässt Zuschauer rausschmeißen

Auf ihrem Weg zum Titel hatten die "Special Ks" Kyrgios/Kokkinakis vier gesetzte Teams ausgeschaltet, neben dem topgesetzten Duo Nikola Mektic/Mate Pavic (Kroatien) auch im Viertelfinale den deutschen Doppelspezialisten Tim Pütz (Frankfurt/Main) und dessen neuseeländischen Partner Michael Venus.

Pütz und Venus attackieren Kyrgios

Die wilde und auch provokative Art vor allem von Kyrgios kam aber nicht nur gut an. Pütz sprach von "unsportlichem" Verhalten, Venus attestierte Kyrgios "die Reife eines Zehnjährigen"

Der eigenwillige Kyrgios hatte sich in Melbourne nach eigener Aussage auf eine spezielle Mission begeben.

Der 26-Jährige aus Canberra, auch schon mal als Bad Boy des Tennis bezeichnet und in der Einzel-Weltrangliste auf Platz 115 abgerutscht, wollte seine Landsleute nach den enormen Corona-Strapazen glücklich machen und bestens unterhalten.

Kokkinakis dreht im Finale auf - Sanitäter Kyrgios eilt zur Hilfe

Das könnte Sie auch interessieren:Barty-Party in Melbourne - Australierin erfüllt sich Traum vom Heimsieg

(mit SID)

Der Matchball zum Grand-Slam-Heimsieg: Barty lässt alles raus

Australian Open Melbourne, halt Dich fest! Kyrgios macht Party-Andeutung VOR 44 MINUTEN