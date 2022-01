Eurosport-Experte Boris Becker fällte ein klares Urteil, nachdem er die Szene gesehen hatte. "So kann man nicht mit anderen Menschen sprechen", stellte der zweifache Australian-Open-Champion klar.

Weshalb Daniil Medvedev dermaßen austickte, liegt auf der Hand: Zum einen, argwöhnte der Russe, habe Apostolos Tsitsipas, Vater von Stefanos Tsitsipas, unerlaubtes Coaching betrieben. Zum anderen hatte Medvedev nach seinem Re-Break zum 4:4 das Aufschlagspiel zum 4:5 verloren.

Zu viel für das Nervenkostüm des 25-Jährigen.

Medvedev bedachte den Unparteiischen mit einer obszönen Geste, wofür er eine Verwarnung kassierte. Dann brüllte er Stuhlschiedsrichter Jaume Campistol an. "Bist du verrückt? Sein Vater spricht bei jedem Punkt rein. Bist du dumm? Wirst du jetzt meine Frage beantworten?", schrie Medvedev.

"Bist du dumm?!" Medvedev verliert komplett die Fassung

"Es überrascht mich, dass der Schiedsrichter da so ruhig geblieben ist. Ich denke, da spielte bei Daniil der Frust über das verlorene Aufschlagspiel mit rein", so Becker. "Es war allerdings in der Szene eine schwache Vorstellung des Schiedsrichters."

Tsitsipas wiederum blieb cool, mischte sich nicht ein - und holte sich kurz darauf den zweiten Satz mit 6:4.

Mehr in Kürze ...

