Die psychische Komponente - der Umgang mit Druck und großen Erwartungen - spielt eine große Rolle im Profitennis. Nur wurde lang Zeit öffentlich wenig darüber gesprochen.

Das hat sich geändert. Stars wie Naomi Osaka oder Dominic Thiem haben das Thema und die Probleme offen angesprochen.

Für Julia Görges, die einst in den Top Ten der Weltrangliste stand und ihre Karriere im Oktober 2020 beendete, ist es in dieser Hinsicht wichtig, sich von den Medien abzugrenzen.

"Mit den Jahren habe ich gelernt, damit umzugehen und zu filtern. Mir zu sagen, dass ich jetzt nicht mehr über mich selbst lese und ich distanziere. Das gelang mir in den letzten vier, fünf Jahren meiner Laufbahn besser", erklärt die siebenmalige WTA-Turniersiegerin exklusiv bei Eurosport.

Der komplette Podcast mit Julia Görges

"Am Ende des Tages kannst du nicht beeinflussen, was in den Zeitungen steht", so Görges. Es habe ihr geholfen, sich klar zu machen, dass in den Medien "Menschen ihren Job erfüllen und schreiben, was sie denken. Ich habe mir dann meinen Teil gedacht", erläutert Görges.

Eine gewisse Haltung zu den sozialen und klassischen Medien müsse man sich als Tennisprofi aneignen. "Das ist Part of the Game."

Letztlich komme es darauf an, sich auf sich selbst zu fokussieren. "Wenn du weißt, dass du alles gegeben hast, kannst du entspannt in den Spiegel schauen und dir sagen: 'Es ist ok, man kann nicht jedes Match gewinnen.'"

