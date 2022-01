Er wisse aber, "dass die Medien gerne einen Shitstorm verursachen", sei es bei ihm oder in den vergangenen Tagen beim Weltranglistenersten, so Kyrgios.

"Die Medien lieben das, sie lieben es, zu spalten", ergänzte der 26-Jährige in seinen Instagram-Stories.

Am Montag hatte ein Gericht in Melbourne die Annullierung von Djokovics Visums durch die australischen Grenzschutzbehörden wieder aufgehoben und ihn aus der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige entlassen, in der er sich seit seiner Ankunft befand.