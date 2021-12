Eine Reise Thiems um die halbe Erdkugel von "Down Under" nach Argentinien innerhalb weniger Tage erscheint unwahrscheinlich. Ganz ausgeschlossen ist eine Teilnahme des 28-Jährigen in Melbourne allerdings nicht.

Zumal er kürzlich auf einer Presserunde seinen Start beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres bestätigte . "Selbst wenn ich vorher kein Match bestreiten würde, steht einem Antreten bei den Australian Open nichts im Weg", so der 28-Jährige.

Möglich ist auch, dass er nach seiner Handgelenksverletzung mit einem frühen Aus in Australien spekuliert und deshalb das Turnier in Córdoba zusätzlich in den Terminkalender aufgenommen hat. Sollte er jedoch die zweite Woche des Grand Slams erreichen, könnte er für Argentinien im Nachgang noch immer absagen.

Allerdings hatte Thiem in der jüngeren Vergangenheit immer wieder betont, dass er hoffe, rechtzeitig zu den French Open in Paris wieder in Form zu kommen. Auf Melbourne zu verzichten und stattdessen frühzeitig Spielpraxis auf Sand zu sammeln, wäre laut "Krone" daher ein mögliches Szenario.

Thiem sagt ATP Cup und Sydney ab

Trotz seines Triumphs in New York im September 2020 gilt Roland Garros als Thiems Lieblingsmajor. Bei den French Open erreichte er sowohl 2018 als auch 2019 das Endspiel.

Zuletzt hatte der Wiener sowohl seine Teilnahme am ATP Cup als auch am Turnier in Sydney abgesagt . "Nach einem Gespräch mit meinem Team habe ich mich dazu entschieden, nach Österreich zurückzukehren und nicht nach Australien zu fliegen", schrieb Thiem dazu bei Twitter. Er habe aufgrund einer Erkältung zuletzt nicht trainieren können und wolle sich erholen.

