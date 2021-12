"Deshalb kann ich auch nicht am ATP Cup und am Turnier in Sydney teilnehmen. Nach sechs Monaten ohne Turniere möchte ich nichts riskieren und zu früh zurückkommen, um eine weitere Verletzung zu erleiden", erläuterte Thiem. Sein Handgelenk sei mittlerweile aber "fast bei 100 Prozent".

Eines stellte der 28-Jährige allerdings auch noch klar: "Mein Ziel ist weiterhin, bei den Australian Open an den Start zu gehen. Aber wir werden Ende Dezember eine endgültige Entscheidung treffen."

Vor einigen Tagen hatte Thiem noch etwas optimistischer geklungen . "Selbst wenn ich vorher kein Match bestreiten würde, steht einem Antreten bei den Australian Open nichts im Weg", erklärte der Vorjahresfinalist in einer Pressekonferenz.

Der Österreicher hatte zuvor bereits seine Teilnahme an einem Showturnier in Dubai abgesagt. Nach den Australian Open will Thiem auch bei den Februar-Events in Buenos Aires und Rio de Janeiro antreten.

Sein letztes Spiel bestritt er im Juni beim ATP-Turnier auf Mallorca. Der 28-Jährige musste dort bereits in der ersten Runde verletzungsbedingt aufgegen. Thiem erlitt einen Einriss in der Sehnenscheide des Handgelenks und stand seither nicht mehr bei einem offiziellen Turnier auf dem Platz.

