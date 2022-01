Für die Diego Schwartzman (Argentinien/Nr. 13) sind die Australian Open 2022 früh beendet. Der 29-Jährige, zuletzt viermal in Folge in Melbourne mindestens in Runde drei, verlor überraschend deutlich 6:7 (6:8), 4:6, 4:6 gegen den Australier Christopher O'Connell.

Der Weltranglisten-175. ist in Melbourne mit einer Wildcard am Start und steht nun erstmals bei einem Grand Slam in der Runde der letzten 32.

Dort trifft O'Connel auf Maxime Cressy (USA), der sich gegen den tschechischen Qualifikanten Tomas Machac 6:1, 3:6, 6:1, 7:6 (7:5) durchsetzte.

Souverän weiter ist Andrey Rublev (Russland/Nr. 5), der in nur 1:47 Stunden 6:4, 6:2, 6:0 über Ricardas Berankis (Litauen) hinwegfegte und nun auf den ehemaligen US-Open-Sieger Marin Cilic (Kroatien/Nr. 27) trifft.

Evans kampflos weiter

Cilic setzte sich 6:2, 6:3, 3:6, 7:6 (8:6) gegen den slowakischen Qualifikanten Norbert Gombos durch.

Kampflos in die dritte Runde zog Dan Evans (Großbritannien/Nr. 24) ein.

Sein Gegner Arthur Rinderknech (Frankreich) konnte nach seinem Fünfsatzmarathon in Runde eins gegen Alexei Popyrin (Australien) verletzungsbedingt nicht antreten. Der Franzose ist am Handgelenk verletzt.

