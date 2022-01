Nick Kyrgios sorgte bei seinem Erstrundenauftritt gegen den Britan Liam Broady für eine große Show. So spielte der Australier unter anderem einen Aufschlag durch die Beine. Am Donnerstag bekommt er es in der zweiten Runde mit dem Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev zu tun. Um 9:00 Uhr (MEZ) geht es in der Rod Laver Arena los.

Ebenfalls im Einsatz ist der Weltranglistenvierte Stefanos Tsitsipas. Der Grieche kämpft gegen den Argentinier Sébastian Baéz um den Einzug in Runde drei.

Andy Murray muss sich gegen den japanischen Qualifikanten Taro Daniel beweisen. Murrays Landsfrau Emma Raducanu trifft in der Margaret Court Arena auf die Montenegrinerin Danka Kovinic. Nach diesem Duell spielt der italienische Youngster Jannik Sinner gegen den US-Amerikaner Steve Johnson.

Australian Open Herren-Ergebnisse: Alcaraz weiter - Shapovalov gewinnt Marathon-Match VOR 16 STUNDEN

Das Geschehen am vierten Tag in Melbourne in der Übersicht:

Top-Matches des Tages im Überblick:

1:00 Uhr: Alize Cornet (FRA) - Garbiñe Muguruza (ESP/3)

Roberto Bautista Agut (ESP/15) - Philipp Kohlschreiber (GER)

Guten Morgen und herzlich willkommen zum vierten Wettkampftag bei den Australian Open 2022 in Melbourne. Robert Bauer tickert für Euch die komplette Night Session und bereits ab 7:30 Uhr den Auftritt von Andy Murray gegen Taro Daniel. Viel Spaß!

