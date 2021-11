Die "Next Gen"-Finals der besten Nachwuchsspieler finden seit 2017 jährlich statt, 2020 war das Turnier aber aufgrund der Coronapandemie abgesagt worden.

Am Sonntag beginnen dann die ATP-Finals der besten Spieler des Jahres in Turin mit Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg), der seine starke Saison krönen und den Wettbewerb zum zweiten Mal nach 2018 für sich entscheiden will.

