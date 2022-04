Alexander Zverev drosch in Acapulco mit dem Schläger auf den Schiedsrichterstuhl ein, Daniil Medvedev verhöhnte den Unparteiischen im Halbfinale der Australian Open als "dumm" und "verrückt", Nick Kyrgios schrie Star-Referee Carlos Bernardes beim Masters in Miami an und war ihm vor, seinen Job nicht zu beherrschen.