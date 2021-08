Doch wie ist es dazu gekommen? Bei sehr heißen Temperaturen in Landisville, Pennsylvania gewann Vandeweghe den ersten Satz gegen Ekaterine Gorgodse und war auf Kurs, das Match zu gewinnen, doch im zweiten Satz änderte sich die Partie dramatisch. Die 29-Jährige lag 3:5 zurück, gab die Jagd nach Bällen auf und fing an, sich an ihr Bein zu fassen.

Nachdem Gorgodze den zweiten Satz mit 6:3 für sich entschieden hatte, forderte Vandeweghe eine medizinische Auszeit und war kurz davor, aufzugeben, bevor das Match aufgrund der Hitze unterbrochen wurde. Ob Vandeweghe verletzungsbedingt aufgeben wollte oder aufgrund der Hitze nicht mehr spielen wollte, ist nicht bekannt und sind nur Spekulationen.

Als die Temperaturen nachließen, machte Vandeweghe allerdings keine Anstalten, den Platz wieder zu betreten, während ihre Gegnerin darauf wartete, sich aufzuwärmen, damit das Match fortgesetzt werden konnte.

Vandeweghe blieb sitzen, bis die Offiziellen sie aufforderten, auf den Platz zurückzukehren. Die völlig lustlose US-Amerikanerin startete letztendlich doch mit dem Warm-up, allerdings tat sie nur das Nötigste. Die Georgierin versuchte, der 29-Jährigen Bälle zuzuspielen, doch die machte kaum Anstalten, diese zu treffen und schlug sie irgendwohin - nur nicht auf den Schläger ihrer Gegnerin.

Match musste erneut unterbrochen werden

"Coco wollte gerade aufhören, als sie sagten, dass sie das Spiel wegen der Hitze unterbrechen müssen”, zitierte die australische Website "nine.com.au" den Kommentator.

"Das ist unglaublich. Coco will sich nicht aufwärmen. Sie sagt, wenn ihr mich dazu zwingt, dann werde ich mich nicht bewegen, ich werde nichts tun", so der fassungslose Sportreporter und fügte hinzu: "So etwas habe ich noch nie gesehen."

Im letzten Satz lag Vandeweghe dann mit 0:2 zurück, ehe das Spiel erneut unterbrochen werden musste. Diesmal aufgrund starkem Regen und Dunkelheit. Das Spiel soll am Donnerstag fortgesetzt werden.

Die kuriose Szene im Video:

