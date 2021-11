Für Alcaraz, der vor knapp zwei Wochen bei den Next Gen ATP Finals in Mailand triumphiert hatte, ist es das bittere Ende einer sehr erfolgreichen Saison, in der sich der junge Spanier von Platz 141 bis auf Rang 32 der Weltrangliste verbessert hatte.

Alcaraz gehe es laut eigenen Angaben "sehr gut", er sei aber sehr traurig, beim prestigeträchtigen Davis Cup in Madrid nicht für sein Land an den Start gehen zu können.

Spanien trifft am Freitag zum Start auf Ecuador.

Außerdem bekommen es die Iberer in der Gruppe A mit Russland um US-Open-Sieger Daniil Medvedev zu tun.

Neben Alcaraz stehen Spanien auch die Top-Spieler Rafael Nadal und Roberto Bautista Agut verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

