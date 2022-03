Deutschland bestreitet am Samstag die entscheidenden Begegnungen in der Qualifikation für den Davis Cup in Rio de Janeiro gegen Brasilien.

Den Auftakt macht das Doppel mit Kevin Krawietz und Tim Pütz. Anschließend steht mindestens noch Zverevs Einzel gegen Monteiro an. Sollte es nach diesen Matches 2:2 stehen, trifft Struff auf Wild.

Hier gibt es die Matches des zweiten Wettkampftages in Rio de Janeiro im Liveticker.

Hallo und herzlich willkommen zum entscheidenden zweiten Tag beim Davis Cup zwischen Brasilien und Deutschland. Um 18:00 Uhr geht es los. Sebastian Würz begleitet Euch durch die Matches.

