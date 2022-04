"Ich weiß, es ist seltsam das zu sagen, wenn man die Anzahl der Titel bei Roland Garros sieht, die Rafa gewonnen hat, aber wenn man sich die Zahlen ansieht, schlägt Novak auf Sand Rafa viele Male", argumentiert Mouratoglou

Djokovic besiegte Sandplatzkönig Nadal vergangenes Jahr in einem packenden Kampf auf dem roten Sand bei den French Open im Halbfinale, wo er später im Finale gegen Stefanos Tsitsipas seine zweite Pariser Krone holte. In diesem Jahr muss er jedoch in einem sehr kurzen Zeitraum zu Form finden . Aufgrund seiner Impfverweigerung konnte der Serbe in den letzten Monaten an zahlreichen Turnieren nicht teilnehmen, darunter auch bei den Australian Open.

In Melbourne schnappte sich stattdessen Nadal den Sieg und holte damit seinen 21. Grand-Slam-Einzeltitel - als erster männlicher Spieler überhaupt. Seitdem erlitt der Spanier jedoch einen Verletzungsrückschlag , der seine Vorbereitungen auf sein Lieblingsturnier in Paris möglicherweise weiterhin behindern wird.

Mouratoglou hat wiederholt deutlich gemacht, dass er Djokovic immer noch für den besten Spieler der Welt hält, selbst auf Nadals Lieblingsbelag. "Roland Garros ist so offen wie noch nie in den letzten 10 bis 15 Jahren", bilanzierte der 51-Jährige.

Wenn Novak Djokovic zwischen dem Beginn der Sandplatzsaison und Roland Garros viel gewinnen kann, wird es nicht so offen sein. Denn ich denke, dass Novak in Bestform selbst auf Sand der beste Spieler der Welt.

Mouratoglou sieht auch einen mentalen Vorteil beim Serben:

Wenn sie dieses Jahr in den letzten Phasen von Roland Garros gegeneinander antreten müssen, wird das Duell aus dem letzten Jahr in ihren Gedanken zu 100 % zählen. Rafa wird angespannt sein und Novak wird viel aggressiver sein, weil er selbstbewusster gegen Rafa antreten wird.

Nadal hat kürzlich mitgeteilt, dass er kein Problem damit haben wird, Djokovic an Grand Slams teilnehmen zu sehen, wenn er dies ungeimpft tun kann, was für die French Open möglich zu sein scheint. "Es wird Novaks [Grand Slam]-Geschichte beeinflussen, wenn er nicht spielen kann. Es wird ihn betreffen, nicht die Grand Slams selbst", so Nadal.

"Wer die meisten Slams gewinnt, wird sich zeigen. Jeder trifft seine eigenen Entscheidungen und muss damit leben", kommentierte der Spanier vielsagend: "In diesem Sinne lässt die Pandemie hoffentlich nach und wir hören auf, so viele Todesfälle auf der ganzen Welt zu haben, und dieser Horror endet, und wir können zur Normalität zurückkehren - nicht für Novak, sondern für die Welt im Allgemeinen."

Nadals Fazit?

Es gibt viele Menschen, die gelitten haben, aber wenn Novak ungeimpft bei den Grand Slams spielen kann, dann ist er willkommen.

