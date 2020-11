Hätten die Sommerspiele wie geplant 2020 stattgefunden, wäre der 27-Jährige nicht am Start gewesen. Thiem hätte stattdessen seinem Heimturnier in Kitzbühel den Vorrang gegeben. Nun sieht die Situation anders aus, und die Ziele sind hoch.

Der Österreicher ergänzte, dass er außerdem beim Laver Cup in Boston an den Start gehen werde. "Ich mag diese Art von Tennis", so Thiem. "Einerseits geht jeder mit großem Ernst daran – jeder möchte die Trophäe gewinnen. Aber andererseits haben wir so viel Spaß. Die besten Tennisspieler zeigen sich als Freunde und feuern sich gegenseitig an."