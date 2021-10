Totimpfstoffe enthalten nur abgetötete Krankheitserreger, die sich nicht vermehren können. Zum Einsatz kommen derlei Impfstoffe zum Beispiel gegen Diphterie, Keuchhusten, Hepatitis B und Tetanus. Gegen das Coronavirus wurde bislang kein Totimpfstoff zugelassen, das französische Unternehmen "Valneva" ist aktuell mit der Entwicklung beschäftigt.

Laut Gesundheitsminister Mückstein dauere es aber noch einige Monate, bis ein Totimpfstoff die obligatorische Zulassung erhält. Zudem wies der Politiker darauf hin, dass Vorteile gegenüber der aktuell verfügbaren Vakzine unwahrscheinlich seien.

Ad

Leistungssportler und jüngere Personen seien von möglichen Langzeitschäden einer Corona-Erkrankung derweil nicht ausgenommen, so Mückstein weiter. "Und wir haben auch knapp 30-Jährige auf der Intensivstation liegen, so ist es nicht", erklärte der studierte Mediziner.

Tennis Djokovic-Mutter teilt gegen Novaks Ehefrau Jelena aus VOR EINEM TAG

Am Donnerstagnachmittag verriet Mückstein via "Twitter", er habe Thiem sogar einen Brief geschrieben und ihm ein aufklärendes Gespräch angeboten, falls der Tennis-Profi bezüglich der Impfung "Unsicherheiten aus dem Weg räumen möchte".

Um an den Australian Open im Januar kommenden Jahres teilnehmen zu können, hatte Thiem angekündigt, notfalls auch auf einen der derzeit zugelassenen Impfstoffe zurückgreifen zu wollen.

Keine ungeimpften Profis in Australien

Nachdem zuletzt eine E-Mail der Frauen-Tour WTA in die Öffentlichkeit geraten war, in der die Teilnahme ungeimpfter Spieler unter der Voraussetzung einer 14-tägigen Quarantäne in Aussicht gestellt wurde, erteilte Victorias Premierminister Daniel Andrews dieser Hoffnung eine klare Absage.

"Wir sperren Menschen, die nicht geimpft sind, aus Kneipen, Cafes, Restaurants, dem MCG (Melbourne Cricket Ground, Anm. d. Red.) und allen möglichen anderen Veranstaltungen aus", führte Andrews als Begründung aus und ergänzte: "Wir werden keine Ausnahmegenehmigung beantragen. Damit ist das Problem im Grunde gelöst."

Das könnte Dich auch interessieren: Murray verliert Duell der Generationen

(mit SID)

Nervenstark: Struff zieht Bublik in St. Petersburg den Zahn

Tennis Große Ehre: Straßenbahn für Federer - Briefmarke für Thiem GESTERN AM 20:43