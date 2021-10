Schon damals hatte Raducanu erklärt, dass sie einen erfahreneren Trainer suche. "Ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt wirklich jemanden brauche, der das schon durchgemacht hat und mich auf meinem Weg begleiten kann", hatte sie gegenüber dem "Telegraph" gesagt.

In Indian Wells arbeitete sie mit dem ehemaligen britischen Spieler Jeremy Bates, aber ebenfalls auf kurzfristiger Basis. "Ich weiß nicht, was als nächstes passiert", sagte Raducanu in Indian Wells, "aber ich bin sicher, mein Team wird versuchen, eine Lösung zu finden."

In Kalifornien hatte Raducanu das erste Match nach ihrem Triumph in New York verloren. Gegen die Weltranglisten-100. Aliaksandra Sasnovich aus Belarus unterlag sie in zwei Sätzen

Zuletzt hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass Carlos Rodriguez mit der US-Open-Siegerin zusammenarbeiten könnte. Der Argentinier hatte bereits die Grand-Slam-Siegerinnen Justine Henin und Li Na trainiert. Raducanu bezog keine Stellung zu den Gerüchten, bekräftigte aber noch einmal ihre Suche: "Das war kein Witz: Wenn jemand einen erfahrenen Trainer kennt..."

