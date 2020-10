Zehn Spiele ist Dominic Thiem bei Grand Slams nun ungeschlagen. In den vergangenen zwei Jahren stand er bereits im Finale der French Open, musste sich aber Rafael Nadal geschlagen geben. Doch in der aktuellen Form und mit dem Titel bei den US Open im Gepäck ist er für Eurosport-Experte Alex Corretja der große Favorit auf den Titel.

Der Spanier erklärte auch, was Thiem so stark macht: "Ich hätte Millionen dafür gezahlt, Dominics Vorhand zu haben. Es ist unglaublich, wie er das Feld abdeckt. Seine Vorhand diktiert so stark, sie gibt dem Ball so viel Höhe." Nicht minder stark sei seine Rückhand, so Corretja: "Sie ist eine der besten auf der Tour. Er hat sie früher flacher geschlagen, aber jetzt gibt er ihr etwas mehr Spin mit."