"Es ist einfach unglaublich, was da passiert ist", beschreibt Krawietz den Moment, als die Titelverteidigung feststand: "Wir saßen am Samstag nach dem Match auf der Bank und dachten uns: 'Gibt's doch gar nicht, dass wir jetzt den Titel verteidigt haben'. Es ist schon unglaublich, eine unglaubliche Geschichte. Wir hatten Krisenmomente in diesem Turnier und die irgendwie überstanden. Dann haben wir drei unglaublich Matches gespielt: Viertel-, Halb- und Finale."

Aber auch von den Spitzensportlern abseits des Tennisplatzes bekommen Krawietz und Mies viel Anerkennung. "Was mich echt gefreut hat: Joshua Kimmich hat sich gemeldet, weil ich ab und zu mit ihm in Kontakt stand", berichtet Krawietz: "Und dann von ihm eine Nachricht zu sehen, ist natürlich sehr schön. Ich habe ihm dann auch gratuliert. Es gab ja dieses Jahr ein paar Titel bei den Bayern. Dass er dann nach dem Halbfinale schreibt, 'Hey Jungs, holt euch das Ding wieder', ist natürlich cool. Am Samstag kam dann direkt auch eine Nachricht. Das habe ich mir nie erträumen lassen, dass man mal mit so einer Persönlichkeit in Kontakt tritt."