French Open

Als die alten und neuen Champions später von Eurosport-Moderator Matthias Stach an die berühmte Oliver-Kahn-Nummer erinnert wurden, zögerten Krawietz und Mies keine Sekunde. "Da ist das Ding", brüllten die beiden Tennisprofis in Erinnerung an den Jubel des einstigen Bayern-Keepers in die Kamera.