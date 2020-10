Es ging nicht mehr um Breaks, Topspin oder Taktik - sondern um die Tatsache, dass die Partie bis 1:25 Uhr in der Nacht ging.

Im Tennis gebe es allerdings immer wieder Momente, in denen man sich nicht bewege. Daher sei eine so späte Ansetzung bei dermaßen kalter Witterung "ein wenig gefährlich" für die Spieler, so der zwölfmalige Paris-Champion.