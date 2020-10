Wie ernst die Lage im französischen Corona-Hotspot wieder ist, wird auf den Pariser Straßen mehr als deutlich. Bars und Cafes müssen für zwei Wochen schließen, seit Sonntagabend gilt die höchste Warnstufe an der Seine.

Umso verwunderlicher für viele, dass Alexander Zverev wenige Stunden zuvor trotz Husten, Halsschmerzen und Atemproblemen bei den French Open auf dem Court stand - bzw. stehen durfte.

So rückte Zverevs Achtelfinal-Aus gegen den Italiener Jannik Sinner am Montag schon fast in den Hintergrund, stattdessen standen der Umgang mit der Pandemie und die Sicherheitsmaßnahmen in Roland-Garros im Fokus.

"Ich bin komplett krank, ich kann kaum atmen", hatte Zverev schließlich am Sonntagnachmittag hinter seiner Maske berichtet, immer wieder hustend. Zuvor habe er 38 Grad Fieber gehabt, erzählte er. An eine Corona-Infektion glaube er allerdings nicht, da weder Geschmacks- noch Geruchssinn beeinträchtigt seien. Außerdem werde man "hier ja regelmäßig getestet".

Zverev erklärt Turnier-Aus: "War schon nach dem Warm-up müde"

Alexander Zverev negativ getestet

Am Montag bestätigte sich Zverevs Verdacht: Er wurde erneut negativ auf das Coronavirus getestet, hat sich also mutmaßlich "nur" einen handelsüblichen Infekt eingehandelt.

"Ich habe das Ergebnis heute bekommen: Ich bin negativ. Ich habe kein Corona", sagte Zverev exklusiv zu Eurosport (mehr dazu in Matchball Becker bei Eurosport 1). Er habe sich erkältet und sei "ein bisschen krank". Aber das hieße "nicht sofort, dass man Corona hat".

Am Montagmorgen (MESZ) hatte ein Bericht der "New York Times" Fragen aufgeworfen, ob Zverev überhaupt gegen Sinner hätte antreten dürfen - oder ob er sogar wissentlich gegen Turnierregeln verstoßen habe.

Zverevs letzter Test vor dem Match, so teilte es am Sonntag die FFT (Fédération Française de Tennis) mit, sei am vergangenen Dienstag erfolgt - und damit völlig im Einklang mit den Regularien, die Tests nur alle fünf Tage vorschreiben. All seine bisherigen Corona-Tests seien negativ gewesen, hatte auch Zverev am Sonntag beteuert und einen weiteren Test trotz des Ausscheidens angekündigt.

Bruder Mischa klärt auf: Zverev war schon seit Tagen angeschlagen

Zverev bekam Medikamente vom Turnierarzt

Der Fall warf trotzdem die Frage auf, ob diese Vorgaben ausreichend sind. Und warum ein Spieler mit grippeähnlichen Symptomen, bei denen derzeit jede seriöse Gesundheitsbehörde vom Umgang mit anderen Menschen dringend abrät, dennoch auf dem Platz stehen durfte.

In einem Handbuch an die Profis, aus dem die "New York Times" zitierte, heißt es angeblich: Stellt ein Spieler Symptome wie Fieber oder Atemwegsbeschwerden fest, müsse er dies den Turnierärzten melden und werde in einem speziellen Raum getestet. Bis zum Ergebnis dieses Tests müsse sich der Spieler isolieren. Wie die Veranstalter aber mitteilten, habe Zverev vor dem Match das medizinische Personal nicht konsultiert.

Zverev widersprach dem gegenüber Eurosport. "Es bestand keine Pflicht anzugeben, ob man krank ist oder nicht", sagte der 23-Jährige.

Zverev versicherte zudem, er habe sich vom Turnierarzt im Vorfeld über seinen Physiotherapeuten Hugo Gravil ein Medikament gegen eine Erkältung geben lassen. Die Beschwerden seien schon nach dem Drittrunden-Sieg gegen den Italiener Marco Cecchinato am Freitag aufgetreten.

"Das Turnier wusste es", sagte Zverev am Montag. Medikamente lasse er sich per se "lieber vom Turnierarzt" geben, um garantiert nicht gegen Anti-Doping-Regeln zu versorgen.

Fliegende Schläger, trockene Lungen: So lief das Zverev-Aus

