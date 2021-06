Die Halbfinal-Partien der Damen beginnen am Donnerstag um 15:00 Uhr. Los geht es mit dem Match zwischen Anastasia Pavlyuchenkova und Tamara Zidansek.

Anschließend trifft Barbora Krejcikova auf Maria Sakkari. Für jede der vier Damen wäre es die erste Finalteilnahme bei einem Major.

Zuvor sind Favoritinnen wie Naomi Osaka, Asleigh Barty, Serena Williams und Iga Swiatek gescheitert oder haben das Turnier abgebrochen.

Die Ansetzungen der Halbfinal-Matches vom Donnerstag in der Übersicht:

Court Philippe-Chatrier (nicht vor 15:00 Uhr)

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/31) - Tamara Zidansek (SLO)

Pavlyuchenkova steht zum ersten Mal in der Vorschlussrunde eines Grand-Slam-Turniers, erreichte bei den vier Major allerdings schon mehrmals das Viertelfinale. Zidansek kam vor Roland-Garros 2021 bei einem Grand Slam noch nie über die zweite Runde erreicht. In der neuen Weltrangliste ab kommenden Mittwoch steht die Russin wieder in den Top 30 und die Slowenin erstmals in den Top 50.

Barbora Krejcikova (CZE) - Maria Sakkari (GRE/17)

Für Krejcikova ist es im Einzel eine Premiere im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Allerdings hat die Tschechin schon einen Wimbledon- und einen French-Open-Titel im Doppel auf ihrem Konto. Sakkari steht ebenfalls erstmals in der Runde der besten Vier. Die Griechin hält ihre Platzierung in den Top 20 der Welt. Die Tschechin steigt mindestens in die Top 30 auf.

