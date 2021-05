Publiziert 23/05/2021 Am 08:35 GMT | Update 23/05/2021 Am 08:42 GMT

Vom 24. bis 28. Mai stehen in Roland-Garros die Qualifikationsmatches im Einzel der Frauen und Männer an.

Gespielt werden drei Runden. Nur die Siegerinnen und Sieger der Drittrundenpartien schaffen den Sprung ins Hauptfeld des Sandplatz-Klassikers.

Hier gibt es alle Informationen zur Qualifikation der French Open in Paris.

Qualifikation French Open live im TV

Eurosport 2 überträgt die Qualifikation aus Roland-Garros von Montag, 24. Mai bis Freitag, 28. Mai, live im TV.

Übertragungsbeginn aus Paris ist jeweils um 10:30 Uhr.

Roland-Garros: Quali im Livestream

Eurosport überträgt die Matches an allen fünf Qualifikationstagen LIVE im Eurosport Player.

Darüber hinaus gibt es das komplette Programm aus dem Eurosport Player auf Joyn+.

French Open: Qualifikation bei Eurosport.de

Eurosport.de berichtet mit News und Highlight-Videos ausführlich von der Qualifikation aus Roland-Garros.

French Open LIVE bei Eurosport - das komplette Paket

30. Mai bis 13. Juni finden in Paris die French Open statt. Eurosport überträgt das Turnier aus Roland-Garros live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Livestream im Eurosport Player. Eurosport.de bietet einen Liveticker, News und Videos zum Turnier mit Rafael Nadal, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Dominic Thiem und Angelique Kerber an. Die French Open 2021 live im TV und im Livestream : Vomstatt. Eurosport überträgt das Turnier aus Roland-Garros live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Livestream im Eurosport Player. Eurosport.de bietet einen Liveticker, News und Videos zum Turnier mit Rafael Nadal, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Dominic Thiem und Angelique Kerber an.

French Open bei Eurosport und HD+ in UHD HDR

Eurosport und HD+ präsentieren die French Open in bester Bildqualität. Der Eventsender Eurosport 4K auf UHD1 by HD+ wird zu Roland-Garros wieder scharf geschaltet und überträgt in UHD HDR alle Partien, die an den 15 Turniertagen auf dem Centre Court Philippe-Chatrier stattfinden: Rund 120 Stunden Live-Action, inklusive der Halbfinal- und Finalspiele, in brillanter Bildqualität.

