Publiziert 13/06/2021 Am 16:44 GMT | Update 13/06/2021 Am 16:48 GMT

Vier Stunden und elf Minuten standen sich Rafael Nadal und Novak Djokovic im Halbfinale gegenüber, dann ging die Partie mit 3:6, 6:3, 7:6 (7:4) und 6:2 an den Serben

Nadal konnte dem Weltranglistenersten im fünften Satz nicht mehr Paroli bieten - und das hatte nicht nur sportliche Gründe. "Er hatte ein wenig Schmerzen am Fuß", erklärte Turnierdirektor Guy Forget in einer Presserunde in Roland-Garros.

Nadal sei in der Schlussphase der Partie angeschlagen gewesen.

French Open Wegen Nadal und Djokovic: Regierung ändert spontan Corona-Regeln GESTERN AM 20:57

Tatsächlich hatte sich der 35-Jährige nach dem vierten Satz ein Medical Timeout genommen, um sich den Verband vom linken Fußknöchel nehmen zu lassen. Nadal konnte die Partie fortsetzen.

"Alle waren erstaunt über die Qualität dieses Kampfs. Beide Spieler sind an die Grenzen gegangen und haben gezeigt, dass sie den Tennissport noch immer dominieren", so Forget.

Nadal zeigt Größe in der Niederlage

Selbst die Behörden machten für die beiden Superstars eine Ausnahme und erteilten dem Turnierveranstalter spontan eine Ausnahmegenehmigung, sodass die Zuschauer nicht wie sonst üblich in Zeiten der Corona-Pandemie um 22:45 Uhr die Turnieranlage von Roland-Garros verlassen mussten.

Das könnte Dich auch interessieren: Fünfsatzfight ohne Happy End - Zverev ausgeschieden

Halbfinale: Djokovic wächst in epischer Schlacht über sich hinaus

French Open Dicke Luft: Nadal fassungslos wegen Erklärung der French Open 08/06/2021 AM 14:23