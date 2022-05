French Open

"Ich sagte ihm am Netz, dass er dieses Turnier nicht nur einmal, sondern viele Male gewinnen wird", verriet Alexander Zverev im On-Court-Interview über das Gespräch nach Matchende mit Carlos Alcaraz.

Im Anschluss äußerte er zudem die Hoffnung, dass er selbst in Roland-Garros triumphiert, bevor Alcaraz zu einer Siegesserie ansetzen wird. "Ich hoffe, dass ich es gewinne, bevor er uns alle hier schlägt und wir keine Chance haben werden", sagte Zverev mit einem Lächeln und erhielt für seine Worte Applaus der Zuschauer.

Alcaraz sei schon jetzt ein "unglaublicher Spieler", lobte Zverev seinen Kontrahenten. "Ich wusste, dass ich heute von Beginn an mein absolut bestes Tennis spielen musste", so der Deutsche.

Angesichts seiner eigenen Prophezeiung war der Viertelfinal-Erfolg am Dienstag demnach umso wichtiger. Schließlich ist Zverev nun nur noch zwei Schritte von seinem ersten Grand-Slam-Titel entfernt. Bereits im vergangenen Jahr hatte er es in Paris ins Halbfinale geschafft, musste sich dann jedoch in fünf Sätzen Stefanos Tsitsipas geschlagen geben.