Zverev machte es sich auf seiner Couch gemütlich. Den geschienten rechten Fuß streckte der Olympiasieger zur Seite, kraulte zwei der wuscheligen Familienhunde und schaute Fernsehen. Den ersten schweren Schock der schmerzhaften Verletzung im Halbfinale der French Open hat Zverev verdaut, ab jetzt legt er alle Energie in die Regeneration. Ob es bis Wimbledon (ab 27. Juni) reicht? Äußerst Fraglich.

"Die Behandlung hat angefangen", schrieb der Weltranglistendritte unter den Einblick in seine Gefühlslage, den er am Abend vor dem Flug von seinem Wohnort Monte Carlo nach Deutschland bei Instagram teilte.

In München soll laut "Bild" die erste Diagnose des Risses mehrerer Außenbänder im Fuß gestützt und anschließend der Reha-Plan festgelegt werden. Im Gepäck hat Zverev die guten Genesungswünsche der versammelten Sportprominenz.

"Gute Besserung, Sascha - hast ein krasses Match geliefert", schrieb Fußball-Nationalspieler Thomas Müller in den Sozialen Netzwerken. "Gute Besserung, mein Junge", fügte Basketball-Ikone Dirk Nowitzki an. Sogar der derzeit inhaftierte Boris Becker meldete sich , wie Zverevs Bruder Mischa bei Eurosport verriet. "Ich habe deine Reise bei den French Open verfolgt und wünsche dir alles Gute und eine schnelle Genesung", zitierte der TV-Experte Beckers Nachricht an "Sascha".