Der Sandplatzklassiker von Roland Garros verlangt mitunter extreme Anpassungen.

Wie das aussehen kann, erklärte. "Ich bespanne hier meinen Schläger so weich wie noch nie", verriet der Weltranglistendritte nach seinem Auftakterfolg im Gespräch mit Moderator Matthias Stach und Bruder Mischa, der das Turnier als TV-Experte beibegleitet.

Was das konkret bedeutet? "21,2 Kilogramm waren es heute", gab Alexander Zverev nach dem Erstrundensieg gegen Sebastian Ofner Einblick in die Geheimnisse der Bespannung seines Schlägers.

"Normalerweise liege ich bei 23,3 oder 24,3 - ich bin als gut zwei Kilogramm runtergegangen. Für meine Verhältnisse sind das Lichtjahre."

Ziel der Maßnahme sei es gewesen, Spin und Aggressivität im Spiel zu fördern.

"Die Bälle waren viel schwerer und langsamer. Das ist nicht ideal für mich. Also bin ich bei der Entspannung extrem runter, um auf der Vorhand den Spin und die Aggressivität zu haben. Auch beim Aufschlag wirkt sich das aus", erläuterte der 25-Jährige, der in der 1. Runde nur eine Stunde und 49 Minuten auf dem Platz stand.

Geht es nach Zverev, darf das so bleiben. Es geht am Mittwoch gegen den 21-jährigen Argentinier Sebastián Báez. International eher ein unbeschriebenes Blatt, für den Hamburger aber nur allzu bekannt. Vor zwei Wochen schlug er den Turniersieger von Estoril in der 2. Runde von Rom mit 7:6 (8:6), 6:3