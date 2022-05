Auf die Frage, ob die Frauen bei den Turnieren auf ein Best-of-Five-Format umsteigen sollten, sagte McEnroebei Eurosport am Rande der French Open in Paris: "Es wäre wahrscheinlich ein bisschen berechenbarer, weil es dann mehr eine Frage der Fitness, der Physis wäre. Das würde bedeuten, dass die Spielerinnen, die in besserer körperlicher Verfassung sind, häufiger gewinnen würden."

Im Tennis gibt es seit Langem eine heftige Debatte über die Ungleichheit zwischen Frauen- und Männermatches bei Grand-Slam-Turnieren, wobei erstere über drei Sätze und letztere über fünf Sätze entschieden werden.

Noch sinnvoller wäre es jedoch, den Modus bei den Herren zu reformieren, glaubt McEnroe: "Ich glaube eben nicht, dass die Lösung für die Frauen darin besteht, auf einmal Best-of-Five-Matches zu spielen. Ich denke, die Antwort ist, dass die Männer einfach ein bisschen kürzer spielen sollten."

"Meiner Meinung nach gibt es Argumente dafür, dass die Männer nicht vier oder fünf Stunden spielen sollten", so der siebenmalige Grand-Slam-Sieger: "Möglicherweise kann es einen Kompromiss geben. Ich würde sagen, die Männer bleiben bei Best-of-Five, spielen aber beim Stand von 2:2 nach Sätzen einen (10-Punkte) Champions-Tie-Break, um das Match zu entscheiden."

McEnroe mit Ratschlag an Zverev: "Damit muss er leben lernen"

McEnroe will mehr Spannung bei den Männern

Dieser wird Stand heute erst beim Stand von 6:6 im finalen Durchgang ausgespielt. Darauf hatten sich die vier Grand-Slam-Turniere im vergangenen März geeinigt, nachdem zuvor jedes der vier Major-Turniere unterschiedliche Regelungen im Entscheidungssatz hatte.

Den fünften Satz komplett durch einen Match-Tie-Break zu ersetzen, wäre nun der nächste Schritt, um die Frauen- und Männerturniere einander anzugleichen, so McEnroe.

Auf die Frage, ob das die Lage bei den Männern unberechenbarer machen würde, erwiderte der 63-Jährige: "Wäre daran etwas auszusetzen?"

