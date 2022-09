"Das war das erste Signal, dass es mental schwierig war. Danach hat sie es gut gemacht", ergänzte Mouratoglou, der seit April mit der Rumänin zusammenarbeitet.

In der zweiten Runde von Roland-Garros führte Halep mit einem Satz und lag im zweiten Satz ein Break vorn, ehe mit Atemproblemen zu kämpfen hatte. Die Situation stellte sich in der Partie als Wendepunkt heraus, denn anschließend verlor die zweifache Grand-Slam-Siegerin in drei Sätzen 6:2, 2:6, 1:6.

Ad

Auch bei den US Open scheiterte Halep bereits früh, diesmal in der ersten Runde, obwohl sie nach ihrem Triumph in Tokio zuvor zum Kreise der Favoritinnen zählte.

Tennis Mehrwöchige Pause: Halep muss nach OP kürzertreten VOR 21 STUNDEN

Als Reaktion auf die laut eigener Aussage im Sommer massiver gewordenen Atemprobleme unterzog sich die 30-Jährige einer Nasen-Operation , weshalb sie nun zunächst eine mehrwöchige Pause einlegt.

Das könnte Dich auch interessieren: Kein Platz für Angsthasen! Schaut Euch diesen Alcaraz an

Zverev erklärt: "Würde sehr viele und lange Probleme bekommen"

Davis Cup Deutschland ohne Zverev beim Davis Cup: "Ein Schock für uns" UPDATE GESTERN UM 11:29 UHR