Vier Turniersiege, davon zwei Masters, eine Bilanz von 28 Siegen und nur drei Niederlagen im Kalenderjahr 2022 - die Statistiken von Carlos Alcaraz sprechen für sich. Kein Wunder, dass die Buchmacher den jungen Spanier nach Novak Djokovic die besten Chancen auf den Titel bei den French Open (vom 22. Mai - 05. Juni live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!) ausrechnen.

"Ich liebe es, ihm zuzuschauen", sagt auch Eurosport-Experte Mischa Zverev im Podcast Das Gelbe vom Ball: "Er spielt unglaublich gutes Tennis."

Besonders das Halbfinal-Match des mittlerweile Weltranglistensechsten beim Masters in Indian Wells hat Zverev beeindruckt: "Da hat es gestürmt bis hin zum Sandsturm, aber wie cool der Junge mit 18 Jahren trotzdem geblieben ist, wie er sich fokussiert hat."

Zwar verlor Alcaraz besagtes Match gegen Rafael Nadal damals in drei Sätzen, einen bleibenden Eindruck hinterließ die Vorstellung bei Zverev dennoch: "Er hat nie rumgejammert und sich trotzdem respektvoll verhalten, egal wie viel Glück und Pech er hatte." Spielerisch sei er auch in schlechten Momenten "demütig" geblieben.

Mischa Zverev exklusiv: Alex Zverev nicht einverstanden mit Alcaraz als Favorit

Zverev vergleicht Alcaraz mit Ferrero

Eine Eigenschaft, die Zverev auch von Alcaraz' Coach Juan Carlos Ferrero kennt, der von 2017 bis 2018 auch acht Monate lang die deutsche Nummer eins Alexander Zverev trainierte: "Ich will nicht sagen, dass er eine Kopie von ihm ist, aber Ferrero ist auch so ein Mensch. Er war die Nummer eins der Welt, hat einen Grand Slam gewonnen - und ist sowas von bodenständig, manchmal schüchtern, aber sehr respektvoll. Ich finde, Alcaraz ist genauso."

Aber nicht nur der Charakter, sondern auch die Art und Weise, wie der amtierende Madrid-Sieger Tennis spielt, imponiert Zverev: "Sein Tennis ist interessant, weil er versucht, selbst den Punkt zu machen. Er versucht, selbst den Ballwechsel so zu gestalten, dass er entweder einen Winner spielt, einen Stopp spielt, oder irgendetwas aus dem Ärmel zaubert."

Das Gelbe vom Ball - die neue Folge mit Mischa Zverev:

Allerdings könnte Alcaraz diese intensive und kräftezehrende Spielweise während Roland-Garros auch gefährlich werden. "Wenn du zwei Wochen lang versuchst, jedes Match Best of five aktiv zu gewinnen, dann ist das mit viel Risiko verbunden. Das kostet viel Kraft und ich bin gespannt zu sehen, ob die nötige Konstanz da ist. Da sind ihm natürlich Novak und Nadal hoch überlegen."

Alcaraz droht Viertelfinal-Duell mit Zverev

Interessant: Alcaraz befindet sich sowohl mit Djokovic als auch Nadal in der oberen Turnierhälfte, könnte schon im Halbfinale auf eines der beiden Schwergewichte treffen. Bereits im Viertelfinale könnten sich zudem die Wege mit Alexander Zverev kreuzen, der sich ebenfalls Chancen auf den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere ausrechnet.

Eurosport-Experte Mischa Zverev traut es seinem Bruder auf jeden Fall zu: "Mindestens das Halbfinale. Ich glaube aber an Finale oder Sieg!"

Rittner skeptisch wegen Nadal: "Es sind zu viele Probleme"

