Nur vier Wochen als Nummer eins der Welt fehlen Djokovic (282) auf den US-Amerikaner (286). Bis auf Weiteres kann der 32-Jährige aber nicht näher an Sampras heranrücken.

An der Spitze thront in dieser Bestenliste wieder einmal Roger Federer, der in seiner Karriere insgesamt 310 Wochen das ATP-Ranking anführte. Die "L'Équipe" zitiert die ATP wie folgt:

" Das Einfrieren der Ranglisten gilt auch für das Ranking, das die Anzahl der Wochen an der Weltspitze zählt, wie Sie auf der offiziellen ATP-Website sehen können. "

Im März wurde bereits die aktuelle Weltrangliste eingefroren. Djokovic hätte in diesem Jahr bei optimalem Verlauf sogar Federer überholen können. Frühestens im Oktober wäre es soweit gewesen und der Serbe hätte seinen langjährigen Kontrahenten als Rekordmann ablösen können.

Doch das Coronavirus kam dazwischen. Nach aktuellem Stand finden bis mindestens 13. Juli keine Tennis-Turniere der beiden Profi-Touren ATP und WTA statt.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Monate ohne Tennis? Darum steckt Nadal das problemlos weg