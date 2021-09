Für die Chicago Fall Tennis Classic erhielt sie eine Wildcard und trifft in der ersten Runde auf die Australian-Open-Viertelfinalistin Hsieh Su-wei aus Taiwan.

"Ich habe Freunde in Belgien, die bevor sie 40 werden noch einen Marathon laufen wollen und ich denke, Tennis ist meine Art von Marathon. Ich liebe die Herausforderungen", sagt Clijsters. "So lange ich das Gefühl habe, dass ich mich immer noch verbessere in dem was ich mache, motiviert das mich und ich spiele weiter", so die 38-Jährige.

Clijsters hatte im letzten Jahr schon ein Comeback auf der Tour gegeben, dieses lief jedoch mit einer 0:3-Bilanz nicht nach ihren Vorstellungen. Seitdem wurde sie von einer Knie-Operation und Anfang dieses Jahres von einer Corona-Infektion ausgebremst.

Die Belgierin hatte 2007 und 2012 schon ihr Karriereende verkündet, doch war seitdem immer wieder zurückgekehrt. Wie lange ihr Comeback dieses Mal dauert, ließ sie offen. "Ich habe lange dafür trainiert und bin super aufgeregt, wieder ein Match zu spielen und die Routine und den Rhythmus zu bekommen. Ich freue mich einfach, ein neues Kapitel in meinem Leben zu beginnen", sagte die Belgierin enthusiastisch.

In ihrer Karriere gewann sie bisher drei US-Open Titel (2005, 2009, 2010) und einmal die Australian Open (2011).

