Discovery nutzt für die Berichterstattung über den Laver Cup sein breites Spektrum an Sendern und digitalen Kanälen, darunter Eurosport und wo verfügbar discovery+ - der Streaming-Dienst, für bestes Real-Life Entertainment.

Bei dem Turnier, das 2017 von TEAM8 - dem von Roger Federer mitgegründeten Sport- und Unterhaltungsunternehmen - ins Leben gerufen wurde und nach dem elfmaligen Grand-Slam-Champion Rod Laver benannt ist, treten sechs der besten Tennis-Herren aus Europa gegen sechs ihrer Kollegen aus dem Rest der Welt an. Das einzigartige dreitägige Turnier hat Tennisfans weltweit in seinen Bann gezogen und ist seit seiner Einführung im Jahr 2017 zu einem mit Spannung erwarteten Event geworden.

Der Laver Cup wird Teil des umfangreichen Tennis-Rechteportfolios von Discovery Sports, das auch europaweite Übertragungen der Grand-Slam-Turniere, zahlreiche Turniere der ATP-Tour in mehreren Märkten und die unvergesslichen Tennis-Momente der Olympischen Spiele umfasst.

French Open Vertrag verlängert: Roland-Garros bleibt bis 2026 bei Eurosport 11/06/2021 AM 10:12

Andrew Georgiou, President of Sports bei Discovery, sagte dazu: "Wir freuen uns, dass wir auf unserer jüngsten Vereinbarung, die Australian Open für weitere zehn Jahre zu zeigen, aufbauen können, indem wir diesen Zehn-Jahres-Vertrag abschließen, um den Laver Cup den Zuschauern in ganz Europa näher zu bringen.

Discovery hat eine lange, erfolgreiche Geschichte, wenn es darum geht, den Tennissport mit den besten Geschichten, profunder Sportexpertise und Weltklasse-Technologie für ein einzigartiges Publikum auf besondere Art und Weise zu produzieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Laver Cup als zuverlässiger Partner, um die Reichweite und die Begeisterung für das Turnier weiter zu steigern."

Tony Godsick freut sich über wegweisende Vereinbarung

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Discovery Sports und Eurosport im Rahmen dieser wegweisenden Zehn-Jahres-Vereinbarung, die den Laver Cup zu Tennis- und Sportfans in ganz Europa bringen wird. Europa ist eine Macht im Herrentennis - das Team Europe bisher alle drei Ausgaben des Laver Cups gewonnen - und es ist auch ein wichtiges Publikum, das wir erreichen wollen. Gemeinsam mit Eurosport freuen wir uns darauf, die Laver-Cup-Fans noch in diesem Monat beim Laver Cup 2021 in Boston und dann 2022 in London auf allen Plattformen zu begeistern", erklärte ony Godsick, CEO von TEAM8 und Vorsitzender des Laver Cups.

Discovery Sports hat unter anderem den Zuschlag für die exklusiven Laver-Cup-Rechte erhalten, weil das Unternehmen nachweislich neue Zuschauer für die größten Tennisturniere der Welt begeistert, wie beispielsweise bei den Australian Open 2021, wo Discovery während des Turniers neue Rekordbesucherzahlen in der Eurosport-App sowie einen Anstieg der Besucher auf den digitalen Plattformen um 61 Prozent verzeichnen konnte.

Der Laver Cup 2021 live bei Eurosport im TV

Der Laver Cup 2021 findet von Freitag, 24. bis Sonntag, 26.09. in Boston (USA) statt, wo Team Europe seinen Titel verteidigen will. Mit dem frischgebackenen US-Open-Sieger Daniil Medvedev (Nr. 2 der Weltrangliste) an der Spitze, bilden Stefanos Tsitsipas (Nr. 3), Alexander Zverev (Nr. 4), Andrey Rublev (Nr. 5), Matteo Berrettini (Nr. 7) und Casper Ruud (Nr. 10) das Team Europa, das von Björn Borg und Vize-Kapitän Thomas Enqvist angeführt wird.

Im Team World spielen Felix Auger-Aliassime (Nr. 11), Denis Shapovalov (Nr. 12), Diego Schwartzman (Nr. 15), Reilly Opelka (Nr. 19), John Isner (Nr. 22) und Nick Kyrgios (Nr. 95) unter der Leitung von John McEnroe und seinem Vize-Kapitän Patrick McEnroe. Eurosport überträgt den Laver Cup 2021 live im Free-TV.

Die Sendezeiten für den Laver Cup bei Eurosport 1 im Free-TV

Freitag, 24. September 2021 | 21:00 bis 23:00 Uhr

Samstag, 25. September 2021 | 19:00 bis 23:00 Uhr

Sonntag, 26. September 2021 | 18:00 bis 02:30 Uhr

Den Laver Cup begleiten Matthias Stach und Markus Theil als Kommentatoren.

Ehre, wem Ehre gebührt: Die beeindruckende Karriere von Rod Laver

US Open Hat sich Djokovic verkalkuliert? Becker: "Auch nur ein Mensch" VOR 16 MINUTEN