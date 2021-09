In einer Story, in der er ein Video für den nächstjährigen Laver Cup in London repostete, schrieb Nadal an den Schweizer gerichtet: "Doppel im nächsten Jahr?"

Federer ließ eine Antwort wenig später folgen. Und diese lässt wohl viele Fans schon jetzt träumen. Denn der 40-Jährige meinte: "Ein Comeback von 'Fedal' in London wäre großartig."

Dem dürften viele Tennis-Anhänger sicherlich zustimmen. Im kommenden Jahr wird der Laver Cup in der englischen Hauptstadt ausgetragen. Dann wollen die Europäer bei der fünften Ausgabe ihren fünften Sieg einfahren.

In diesem Jahr verpassten mit Federer (Knieoperation) und Nadal (Fußverletzung) erstmals beide Top-Stars das Event.

Nach der kleinen Ankündigung dürften aber bereits jetzt viele Fans auf den kommenden Laver Cup hinfiebern. Denn zuletzt spielten Nadal und Federer 2017 im Laver Cup ein Doppel. Damals gewannen sie gegen Sam Querrey und Jack Sock 6:4, 1:6, 10:5.

