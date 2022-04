Dazu schrieb die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin: "Geburtstagskuchen für zwei zu essen war schon immer meine Spezialität."

Vater des Kindes ist ihr Verlobter Alexander Gilkes, mit dem die ehemalige Tennisspielerin bereits seit rund vier Jahren liiert ist.

Sharapova hatte im Februar 2020 ihre Karriere beendet und lässt ihre Fans seither regelmäßig in den sozialen Medien an ihrem Leben nach dem Sport teilhaben.

Zuvor hatte sie alle Grand-Slam-Turniere mindestens einmal gewonnen. Sie triumphierte in Wimbledon 2004, bei den US Open 2006 und den Australian Open 2008. Die French Open in Paris gewann sie 2012 und 2014.

