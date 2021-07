Für die Olympischen Spiele in Tokio sagte Kyrgios aufgrund der fehlenden Zuschauer ab . "Der Gedanke, vor leeren Stadien zu spielen, passt einfach nicht zu mir. Das hat er nie", schrieb er in den sozialen Netzwerken.

Wie er nun mit seinem Twitter-Kommentar zeigte, beschäftigt den Tennis-Star das Thema Zuschauer immer noch. "Kein Wunder, dass wir uns zurückbewegen", verbindet der Rechtshänder die Abwesenheit der Fans mit der Entwicklung im Tennis-Sport.

Kyrgios ließ seiner Empörung ausgerechnet unter einem Tweet freien Lauf, in dem die ATP die anstehenden Halbfinal-Spiele der Turniere in Gstaad, Umag und Los Cabos auflistete. Die Veranstaltung im mexikanischen Los Cabos wird allerdings nicht auf Sand, sondern auf Hartplatz ausgetragen.

Lobende Worte fand er in seinem Tweet lediglich für den Franzosen Richard Gasquet (35), der im Halbfinale den Deutschen Daniel Altmaier (22) besiegte . Der Franzose spiele laut Kyrgios nur um Punkte.

Kyrgios' Aussage zur Abwesenheit des Publikums ist allerdings nicht ganz korrekt.

Kyrgios und Sand - eine schwierige Beziehung

Am Hamburger Rothenbaum durfte die erlaubte Anzahl an Zuschauern ins Stadion. Beim ATP-Turnier in Kitzbühel nächste Woche konnte sogar die volle Zuschauerkapazität ausgelastet werden.

Grundsätzlich ist es kein Geheimnis, dass Kyrgios nicht viel für die Sandplatz-Saison übrig hat. Vor einigen Jahren sagte er mal, dass er sich dort lediglich die Schuhe schmutzig machen würde.

