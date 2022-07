Während Wimbledon war bekannt geworden, dass Kyrgios Körperverletzung nach einem Vorfall im Dezember 2021 unterstellt wird . "Es steht in Zusammenhang mit einer privaten Beziehung", hatte Kyrgios' Anwalt Jason Moffett erklärt: "Die Art der Vorwürfe ist sehr ernst, und Herr Kyrgios nimmt die Vorwürfe sehr ernst."

Der 27-Jährige hat im August für das Masters in Cincinnati/Ohio (14. bis 21. August) als Vorbereitung für die US Open in New York (ab 27. August) gemeldet.

In Wimbledon hatte sich Kyrgios auf Anraten seiner Anwälte nicht zu den Vorwürfen geäußert.

(SID)

