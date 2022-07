"Es ist jedoch noch zu früh, um zu sagen, ob er dort antreten kann oder nicht", zitiert "Reuters" den Sprecher weiter.

Am 3. Juni knickte Alexander Zverev im Halbfinale der French Open gegen den späteren Sieger Rafael Nadal unglücklich um und riss sich dabei drei seitliche Bänder im rechten Sprunggelenk

Ad

Zwar ist die Nummer zwei der Welt erst seit Kurzem wieder nicht mehr auf Krücken angewiesen, diese kleine Zeitspanne halte Zverev aber nicht vom Glauben an einen Auftritt bei den US Open ab (26. August bis 11. September live bei Eurosport). Sollte es dennoch nicht mit einem dortigen Comeback klappen, stünden die Gruppenspiele beim Davis Cup (13. bis 18. September in Hamburg) als Alternative auf dem Programm.

ATP Kitzbühel Sieg gegen Lokalmatador Thiem: Hanfmann im Kitzbühel-Halbfinale VOR 12 STUNDEN

"Der Davis Cup in Hamburg im September scheint realistischer zu sein, aber wir drücken die Daumen, dass er früher bereit ist", fügte der Pressesprecher hinzu. "Deshalb sollte er in der Lage sein, vor Tokio noch ein paar Turniere zu spielen."

Zverev über Comeback: "Will jedes Turnier gewinnen"

Auch wenn ein genaues Datum noch in den Sternen steht, kann davon ausgegangen werden, dass Zverev mit Passion und Biss zurückkehren wird.

Im exklusiven Eurosport-Interview erklärte der Olympiasieger jüngst: "Ich möchte jedes Turnier, das ich spiele, gewinnen. Deswegen werde ich dann spielen, wenn ich das Gefühl habe, 'ich kann dieses Turnier gewinnen'. Ob das erste Turnier ein Grand Slam ist oder nicht, liegt nicht an der Größe des Events, sondern an meinem Wohlbefinden auf dem Platz."

Das könnte Dich auch interessieren: Sieg gegen Lokalmatador Thiem: Hanfmann im Kitzbühel-Halbfinale

Highlights: Hanfmann ringt Thiem in Kitzbühel nieder

Tennis Radcuanu verteidigt ihre Unterstützung für Kyrgios: "Er ist immer freundlich" VOR 15 STUNDEN