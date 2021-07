Von den vier deutschen Einzelspielern ist nur Alexander Zverev noch im Rennen. Der Mitfavorit trifft am Nachmittag (Ortszeit) in seinem Achtelfinale auf Nikolos Bassilaschwili aus Georgien. Auch im Doppel hat Zverev mit Jan-Lennard Struff noch eine Medaillenchance . Das Duo aus Hamburg und Warstein bekommt es am Mittwoch mit Austin Krajicek/Tennys Sandgren (USA) zu tun.